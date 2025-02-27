Про це повідомляє 24 Канал із посиланням The Guardian.

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Зеленський уже вилетів у напрямку США

В аеропорту Зеленського зустріне прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Без Європи нічого не повинно бути. Разом із нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку для всеосяжного, справедливого та тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права,

– раніше заявляв міністр Ірландії з питань європейських справ і оборони Томас Бірн.

Відомо, що президентський літак на борту із Зеленським опівдні 27 лютого вилетів з Польщі у напрямку США.

Там уже працює українська команда та готується до перемовин щодо угоди про копалини.