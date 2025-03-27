Зеленский пошутил о Макроне из-за проблем с переводом на пресс-конференции

У Зеленского возникли технические проблемы с переводчиком на пресс-конференции. Он пошутил о своем знании французского.

Президент вспомнил Макрона, когда попросил поднять громкость переводчиков в наушнике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Зеленский пошутил о Макроне

Зеленский получил вопрос от французской журналистки, однако плохо слышал переводчика в наушнике. По этому поводу президент в шутку решил вспомнить французского главу Эммануэля Макрона.

Я попрошу технически, если можно, перевод сделать мне с французского языка на украинский громче, а то вопрос будет слышать Эммануэль Макрон и все,

– сказал Зеленский.

Ранее Эммануэль Макрон позвонил Зеленскому прямо во время его брифинга. Он попоросил французского коллегу подождать, обещая перезвонить через 15 – 20 минут. Зеленский объяснил медийщикам, что часто общается с французским президентом. Они имеют разговор в среднем раз в день.