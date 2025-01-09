Зеленский после "Рамштайна" прилетел в Италию

Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию. Это произошло после встречи президента с партнерами в Германии на базе "Рамштайн".

Об этом пишет 24 Канал. Там украинский лидер планирует провести ряд встреч.

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Що відомо про поїздку Зеленського в Італію

Представитель украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам "Европейской правды", что у Владимира Зеленского запланирована встреча по прибытии с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они должны встретиться именно 9 января.

Зеленский прилетел в Италию 9 января: смотрите видео

На следующий день у президента Украины запланирована встреча с его итальянским коллегой Серджо Матареллой.

Никифоров рассказал журналистам, что среди тем, которые Зеленский будет обсуждать в Италии, будут:

оборонная поддержка Украины;

Международная конференция по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Италии летом 2025 года:

координация международных усилий для достижения мира:

евроатлантическая интеграция.

Также одна из тем будет посвящена обсуждению сотрудничества в рамках G7 по санкциям против России.

К слову, Владимир Зеленский 9 января присутствовал на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины на военной авиабазе “Рамштайн” в Германии. Там украинский лидер встретился с рядом иностранных партнеров, в частности генсеком НАТО Марком Рютте, главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.