Зеленский после США прибыл в Норвегию: с чем связан его визит

Президент Украины прибыл в столицу Норвегии. Там он должен встретиться с лидерами пяти северных стран для усиления поддержки нашей страны.

Сегодня президент Зеленский прибыл в норвежскую столицу. Там он встретится с премьер-министром Йонасом Гар Стере.

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Зеленский ищет поддержку в Северной Европе

Предполагается, что глава нашего государства и глава правительства Норвегии проведут встречу по дальнейшей поддержке Украины.

Кроме того, известно, что Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран, который пройдет в Осло 13 декабря. Главная тема, которую будут поднимать на саммите, – совместная работа в сфере обороны и безопасности.

Также страны Северной Европы - Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция обсудят дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии с российским агрессором.

Зеленский рассказал детали своего визита

Глава государства подтвердил, что прибыл в Осло для участия во втором Саммите Украина – Северная Европа.

Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте,

– подчеркнул президент.

Кроме того, украинский лидер планирует провести двусторонние переговоры с участниками Саммита, встретиться с Его Величеством Королем Гаральдом V, посетить Стортинг (парламент Норвегии – 24 Канал) и пообщаться с норвежскими политиками и предпринимателями.

Осло продолжает поддержку Киева

Премьер Йонас Гар Стере прокомментировал визит Зеленского. Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с ним.

Норвегия продолжает поддерживать оборонную борьбу Украины и мы оказываем ей прочную и долгосрочную поддержку в ее соревнованиях за свободу и демократию. Это также важно для нашей свободы и безопасности. Это то, о чем мы с Зеленским будем говорить сегодня на встречах,

– заявил Стере.