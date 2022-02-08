Зеленский после встречи заговорил к Макрону на "ты"

В Киев 8 февраля прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, где встретился с Владимиром Зеленским. После встречи президенты сделали важные заявления, а глава государства обратился к французскому лидеру на "ты".

Зеленский поздравил Эммануэля Макрона и подчеркнул, что ни один глава Франции не был в Украине в течение последних 24 лет. Президент заявил, что это большая честь для Украины и поблагодарил, сообщает 24 канал.

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Я благодарю, что ты сейчас здесь. Спасибо тебе за твою собственную поддержку Украины. Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира в Украине,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, государства развивают сотрудничество во всех сферах, но особое значение имеет именно безопасность. Франция играет активную роль в рамках нормандского формата.

Президент утверждает, что Макрон много делает ради мира в Украине. Именно мирный процесс был одним из ключевых вопросов во время переговоров.

Встреча Макрона и Зеленского: кратко

Президенты встретились после того, как Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Путиным 7 февраля в Москве. Темой обсуждений стала ситуация вокруг обострения между Украиной и Россией.

По одному из первых итогов встречи, Украина и Франция договорились расширить сотрудничество. Президенты согласовали поставки локомотивов поездов и патрульных катеров для Украины.

Французский лидер также заявлял накануне, что ближайшие дни станут решающими. Макрон подчеркивал, что важно снизить напряженность ситуации вокруг Украины.

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Президент впервые обратился на "ты" к Эммануэлю Макрону. При этом они почти ровесники. Лидер Франции старше главы нашей страны меньше чем на год.