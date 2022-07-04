Зеленский потроллил некоторых украинских политиков в Лугано и пригласил домой

Президент Владимир Зеленский потроллил украинских политиков, которые массово выехали на конференцию в Швейцарию. Отметил, что удивлен из-за такой большой делегации.

Зеленский отметил, что действительно заметил в Лугано достаточно большую украинскую делегацию. Он добавил, что некоторых людей вообще впервые увидел за все месяцы войны, передает 24 канал.

Важно Восстановление Украины – не локальный проект, – Зеленский выступил на конференции в Лугано

Потому глава государства пригласил политиков домой. Он напомнил, что война идет в Украине. Кроме того, идет восстановление нашего государства.

Я хотел бы пригласить некоторых людей, которых я увидел с экрана и не видел все эти месяцы войны, в Украину,

– сказал Зеленский.

Напомним, что в Швейцарском городе Лугано проходит конференция по восстановлению Украины после войны. В ней должны участвовать делегации из 40 стран.

Другие тезисы из выступления Зеленского

Президент отметил, что Россия нанесла немалые разрушения инфраструктуре Украины с начала своего вторжения. Государство-агрессор намеренно обстреливает больницы, школы и жилые районы, чтобы разрушить Украину.

Он отметил, что наша страна предлагает свой национальный план восстановления. На его фундаменте можно будет реализовать каждую инициативу и идею, а также рационально использовать средства, которые будут направляться на восстановление.

При этом Зеленский добавил, что восстановление Украины не является локальным проектом. Это будет величайшим вкладом в поддержание глобального мира из всех, которые только возможны.

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