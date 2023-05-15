"Красавицей" оказался Путин, – Жданов о мощном троллинге Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил президента России Владимира Путина с неспособной определиться принцессой. Тем самым он напомнил главе Кремля его же слова: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что нынешнее нежелание украинского президента проводить переговоры с главой Кремля отвечает национальным интересам страны.

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"Порадовал интересными воспоминаниями президент Украины. Он рассказал, как пытался поговорить с Путиным до начала войны. Он сравнил президента России с принцессой", – сказал Жданов.

Путин попал в сети собственных слов

Военный эксперт напомнил о Путиновом "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" и отметил, что "красавицей" оказался именно Путин.

Жданов о троллинге Зеленского над Путиным: смотрите видео

"Президент России, как принцесса, не мог найти формат встречи", – сказал Зеленский.

Украинский президент много раз запрашивал телефонный разговор, но в один момент в Кремле просто перестали отвечать. Он также звонил лидерам Израиля, США, Великобритании, Германии, Франции, но результатов это не дало.

Жданов выразил облегчение относительно того, что Зеленскому теперь не о чем говорить с Путиным.

Я выдохнул с облегчением, потому что позиция президента отвечает национальным интересам страны. Надо окончить эту войну раз и навсегда. И дальше стоять на границах во всеоружии, чтобы не допустить повторения,

– подытожил военный эксперт.

Слова Путина о "красавице": главное