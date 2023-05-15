Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що теперішнє небажання українського президента проводити перемовини з очільником Кремля відповідає національним інтересам країни.

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"Порадував цікавими спогадами президент України. Він розповів, як він намагався поговорити з Путіним до початку війни. Він порівняв президента Росії з принцесою", – сказав Жданов.

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Військовий експерт нагадав про Путінове "нравится, не нравится – терпи, моя красавіца" і зазначив, що "красавіцей" виявився саме Путін.

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"Президент Росії, як принцеса, не міг знайти формат зустрічі", – сказав Зеленський.

Український президент багато разів робив запити на телефонну розмову, але в один момент у Кремлі просто припинили відповідати. Він також телефонував лідерам Ізраїлю, США, Великої Британії, Німеччини, Франції, але результатів це не дало.

Жданов висловив полегшення щодо того, що Зеленський тепер не має про що говорити з Путіним.

Я видихнув з полегшенням, бо позиція президента відповідає національним інтересам країни. Треба закінчити цю війну один раз і назавжди. І далі стояти на кордонах озброєними, щоб не допустити повторення,

– підсумував військовий експерт.

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