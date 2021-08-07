Настоящий полтавский атаман, – Зеленский поздравил Хижняка с "серебром" Олимпиады

Боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде в Токио. Он соревновался в финале до 75 килограммов против бразильца Геберта Соуза. С достижением спортсмена поздравил президент Владимир Зеленский.

Сообщение о "серебре" Хижняка Зеленский опубликовал в соцсетях. Он напомнил, что в копилке Украины уже 16 медалей и это – еще не вечер.

Ранее Замечательный результат, – Зеленский поздравил украинских каноисток с "серебром" Олимпиады

Президент назвал достойной борьбу Хижняка

Настоящий полтавский "атаман" Александр Хижняк достойно боксировал в весе до 75 килограммов,

– написал глава государства.

В финале было странное судейское решение

Отметим, что в финале Александр Хижняк боролся за "золото". Он победил в первом и втором раундах единогласным решением судей. Однако в третьем раунде украинец побывал в нокдауне.

Судья не позволил продолжить бой, хотя наш спортсмен сигнализировал, что он в состоянии это сделать.

Стоит прочитать Мозоли и содранная кожа: Лузан показала "цену" бронзовой медали на Олимпиаде – фото (18+)