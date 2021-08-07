Повідомлення про "срібло" Хижняка Зеленський опублікував у соцмережах. Він нагадав, що у скарбничці України вже 16 медалей і це – ще не вечір.
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Президент назвав гідною боротьбу Хижняка
Справжній полтавський "отаман" Олександр Хижняк гідно боксував у вазі до 75 кілограмів,
– написав глава держави.
У фіналі було дивне суддівське рішення
Зазначимо, що у фіналі Олександр Хижняк боровся за "золото". Він переміг у першому та другому раундах за одноголосним рішенням суддів. Проте у третьому раунді українець побував у нокдауні.
Суддя не дозволив продовжити бій, хоча наш спортсмен сигналізував, що він у стані це зробити.
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