Зеленский поздравил на должности нового президента Южной Кореи
29 марта 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
В начале марта в Республике Корея прошли выборы президента. Кандидат от основной оппозиционной партии "Сила народа" Юн Сок Йоль победил и занял эту должность.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией в стране только сейчас смог поздравить его.
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Зеленский поздравил на должности нового президента Южной Кореи
По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с избранным президентом Юном Сок Йолем. Во время разговора он поблагодарил народ Республики Корея за поддержку Украины.
Пожелал избранному президенту успехов в будущей ответственной деятельности, выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве!
– добавил президент Украины.