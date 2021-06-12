Владимир Зеленский поздравил Елизавету ІІ с официальным днем рождения королевы Великобритании. Украинский президент выразил надежду, что стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет в пользу обоим народам.

Слова поздравления королеве Елизавете II, всей королевской семье и народу Зеленский разместил в сети.

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Зеленский поздравил Елизавету ІІ

Искренние поздравления Ее Величеству королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания,

– отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский высказал пожелание, чтобы стратегическое партнерство Украины и Великобритании шло на пользу обоим народам.

Напомним, президент поздравил Елизавету II с днем ​​рождения и в день, когда она родилась. Тогда Зеленский отметил, что королева – символ мужества, веры и преданности.

70-летие правления Елизаветы II: что известно

В 2022 году будет 70 лет с того дня, когда Елизавету II провозгласили королевой.

Великобритания уже начала подготовку к этой дате. В годовщину дня коронации Ее Величества обнародовали программу мероприятий, которые запланированы на 2 – 5 июня 2022 года. Грандиозные события запланированы по всему Соединенному королевству.

. Согласно традиции, день рождения королевы в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, а также во вторую субботу июня.