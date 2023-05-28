Зеленский поздравил Эрдогана с победой в выборах

Состоялся второй тур президентских выборов в Турции. На нем победил действующий президент государства Реджеп Тайип Эрдоган. Его вскоре поздравил Владимир Зеленский.

В воскресенье, 28 мая, стало известно, что во втором туре президентской гонки между Эрдоганом и кандидатом от объединенной оппозиции Кемалем Киличдароглу победил первый – то есть действующий президент. С реакцией не заставил себя ждать украинский лидер Владимир Зеленский.

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Победа Эрдогана

Собственно, в своем сообщении Зеленский поздравил действующего лидера Турции и отметил тесное партнерство, которое должно развиваться между нашими странами.

Поздравляю Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах. Рассчитываем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства во благо наших стран, а также усиление взаимодействия для безопасности и стабильности Европы,

– написал он.

Когда все стало понятно

Еще до подсчета 100% бюллетеней можно было прийти к выводу, что Эрдоган в третий раз взошел на пост президента Турции.

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Собственно, взошелтурецкие СМИ около 22:40, 28 мая со ссылкой на главу ЦИК констатировали, что подсчитано более 99% голосов, а разрыв между двумя кандидатами – достаточно приличный. А если точнее – около 2 миллионов голосов.