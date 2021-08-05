Только вперед, – Зеленский поздравил каноистку Лузан с "бронзой" на Олимпиаде
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменку Людмила Лузан за еще одну медаль на Олимпиаде. Отметим, спортсменка обошла коллегу из Польши и получила "бронзу".
Детали поздравления Зеленского
Глава государства порадовался за победу нашей спортсменки. Он отметил, что на Олимпиаде в Токио снова подняли флаг Украины.
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Наша каноистка Людмила Лузан выиграла "бронзу" в соревнованиях по гребле на дистанции 200 метров. Спасибо, Людмила! Поздравляю с медалью! Только вперед,
– подчеркнул президент.
Что известно о третьем месте Лузан
Борьбу за "бронзу" вели украинка и полячка. Лузан лишь на последних метрах вырвала награду для нашей сборной. Спортсменка стала "бронзовым" призером с результатом 47.034.
Отметим, каноистка получила первую олимпийскую награду для наших гребцов на Олимпийских играх. Кроме того, она принесла Украине 12 награду.