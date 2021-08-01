Зеленский поздравил Михаила Романчука с серебряной медалью на Олимпиаде

1 августа 2021 , 09:28
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Украинец Михаил Романчук получил серебряную медаль в плавании на дистанции 1500 метров в Токио. Это первая серебряная награда для Украины на Олимпиаде-2020.

Пловца с триумфальной победой поздравил президент Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение появилось на его официальных страницах.

Напомним Бронзовое проклятие снято: пловец Романчук завоевал серебро Олимпиады-2020

Зеленский отметил, что Михаил Романчук принес Украине первую серебряную награду. Он оптимистично подписал фото с олимпийцем "Так держать!".

Заметим, что в медальной копилке Украины на Олимпиаде-2020 теперь 6 наград – 1 серебро и 5 бронз.

Триумф Романчука: главное

  • Это вторая награда Михаила Романчука, которую по праву можно назвать исторической.
  • 29 июля спортсмен выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем.
  • Романчук принес Украине первую медаль в плавании за последние 17 лет.
  • 1 августа Романчук завоевал первую серебряную медаль в общем зачете для Украины.
  • В финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук боролся с американцем Робертом Финком и немцем Флорианом Веллбруком.
  • В конце концов ему удалось обогнать Веллбрука.
Автор: Вероніка Климська