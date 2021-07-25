Вторая "бронза": Зеленский поздравил олимпийского призера Рейзлина
25 июля 2021 , 16:31Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Украинский спортсмен Игорь Рейзлин 25 июля получил бронзовую медаль в фехтовании на шпаге. Президент Владимир Зеленский поздравил олимпийца с победой.
Глава государства пожелал ему новых свершений и достижений. И выразил надежду на будущие достижения атлетов.
Важно Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады в шпаге
Президент подчеркнул, что Украина получила уже вторую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.
Наш Игорь Рейзлин завоевал третье место среди шпажистов! Поздравляю победителя и желаю новых свершений и вдохновения! Верю в очередные спортивные достижения наших парней и девушек!
– отметил Владимир Зеленский.
Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады: главное
- Игорь Рейзлин 25 июля стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в фехтовании на шпаге. В схватке за 3 место он соревновался с итальянцем Андреа Сантарелли.
- Рейзлин принес первую в истории медаль для Украины в мужской шпаге.
- Спортсмен признался, что даже не ожидал, что попадет в четверку и в целом завоюет бронзу.