Вторая "бронза": Зеленский поздравил олимпийского призера Рейзлина

25 июля 2021 , 16:31
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Украинский спортсмен Игорь Рейзлин 25 июля получил бронзовую медаль в фехтовании на шпаге. Президент Владимир Зеленский поздравил олимпийца с победой.

Глава государства пожелал ему новых свершений и достижений. И выразил надежду на будущие достижения атлетов.

Важно Игорь Рейзлин – бронзовый призер Олимпиады в шпаге

Президент подчеркнул, что Украина получила уже вторую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио.

Наш Игорь Рейзлин завоевал третье место среди шпажистов! Поздравляю победителя и желаю новых свершений и вдохновения! Верю в очередные спортивные достижения наших парней и девушек!
– отметил Владимир Зеленский.

Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпиады: главное

  • Игорь Рейзлин 25 июля стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в фехтовании на шпаге. В схватке за 3 место он соревновался с итальянцем Андреа Сантарелли.
  • Рейзлин принес первую в истории медаль для Украины в мужской шпаге.
  • Спортсмен признался, что даже не ожидал, что попадет в четверку и в целом завоюет бронзу.
Автор: Марина Васильєва