Наши спортсмены – наша гордость, – Зеленский поздравил Романчука с "бронзой" на Олимпиаде

29 июля 2021 , 09:10
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Источник:

инстаграм Владимира Зеленского

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал "бронзу" в заплыве на 800 метров. Президент Владимир Зеленский поздравил олимпийца с получением награды.

Глава государства отметил, что пловец принес Украине уже 4 медаль. Заметим, что Романчук в полуфинале на этой дистанции установил олимпийский рекорд.

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Зеленский поздравил Романчука с олимпийской медалью

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские пловцы в последний раз завоевывали награды на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда в Афинах 2 "золота" выиграла Яна Клочкова, "бронзу" – Андрей Сердинов.

Наши спортсмены –  наша гордость,
– подчеркнул президент.

Сейчас украинские олимпийцы в Токио получили 4 "бронзы". Медали в казну сборной Украины принесли:

  • Дарья Белодед – дзюдо;
  • Игорь Рейзлин – фехтование на шпаге.
  • Елена Костевич и Олег Омельчук – стрельба из пневматического пистолета на дистанции с 10 метров.
  • Михаил Романчук – плавание на дистанции 800 метров.

Романчук получил "бронзу" на Олимпиаде: главное

  • Михаил Романчук 29 июля стал бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в заплыве на 800 метров вольным стилем.
  • В финале он преодолел дистанцию с результатом 7:42.33.
  • Золотую медаль получил пловец из Соединенных Штатов Робет Финк. Второй стал итальянец Грегорио Палтриньери.
  • Еще один украинский спортсмен Сергей Фролов финишировал в финальном заплыве шестым.
Автор: Марина Васильєва