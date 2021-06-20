Зеленский поздравил отца с праздником и поделился памятными фото

Президент Владимир Зеленский поздравил своего папу Александра с Днем отца. В Украине праздник отмечают в третье воскресенье июня.

В своих соцсетях глава государства написал большой пост благодарности родному человеку и разместил памятные фотографии из детства.

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Быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь,

– написал он.

Пример для подражания

Владимир Зеленский назвал своего отца защитником и другом. По словам президента, папа для него – это пример для подражания.

Он отметил: "Я благодарю тебя за самое дорогое и ценное – за воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца".

Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда – посоветовать, а когда – покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны,

– добавил глава государства.

Президент подытожил: "И спасибо за то, что знаешь: самые главные и искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, наедине, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз".