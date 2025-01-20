Зеленский поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американского коллегу Дональда Трампа и граждан США с инаугурацией.

Это день перемен, а также надежд на решение многих проблем, в том числе и глобальных вызовов, написал украинский лидер в сети X, передает 24 Канал.

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Пожелал успеха и ждет сотрудничества

Глава государства подчеркнул, что провозглашенная Трампом политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира.

Президент Трамп всегда решительный,

– отметил Зеленский.

По его словам, именно сейчас решается, каким будет это столетие. Для того чтобы это столетие было большим и успешным для демократии, а не для тех, кто желает ей неудачи, мы все должны действовать вместе.

Важно! В своей речи во время инаугурации Дональд Трамп не упомянул об Украине.

Зеленский пожелал успехов новому президенту США, а также добавил, что с нетерпением ожидает активного и взаимовыгодного сотрудничества.

Вместе мы сильнее и можем дать миру и нашим народам больше безопасности, стабильности и экономического роста,

– говорится в заметке президента.

К слову, Зеленский не присутствовал лично на инаугурации Трампа в Вашингтоне, ведь не получил приглашения. Однако президент США сказал, что принял бы украинского лидера, если бы он захотел прийти.