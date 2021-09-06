Зеленский поздравил украинских иудеев с Новым годом

6 сентября 2021 , 22:36
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Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский обратился к еврейской общине Украины. Он поздравил иудеев с праздником Рош-ха-Шана или же Новым годом.

Глава государства обратил внимание на то, что многовековая традиция собирает их семьи в эти праздничные дни вместе. Он подчеркнул, что это – величественный праздник и время для глубоких размышлений о собственных поступках.

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Кроме этого, Зеленский отметил, что это и время для осознанного стремления к переменам к лучшему и подготовки к исполненному добрыми делами новому году.

Еврейская община является неотъемлемой частью украинской культурной, общественной и религиозной жизни,
– подчеркнул политик.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам красивый и сладкий год", – подытожил президент.

Рош ха-Шана в 2021 году в Украине: основное

  • Ежегодно тысячи паломников прибывают в Украину, чтобы отпраздновать иудейский новый год. Они приезжают в Умань к могиле цадика Бахмана.
  • Бахмана считают основоположником брацлавского хасидизма, поэтому каждый год на Новый год приезжают, чтобы отдать ему дань уважения.
  • В 2021 году город может посетить примерно 50 тысяч хасидов. Полиция будет усиленно нести службу в Умани на Рош ха-Шана.
Автор: Ірина Буртик