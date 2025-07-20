Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце, – Зеленский поздравил Усика с победой

В ночь на 20 июля Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Президент Владимир Зеленский поздравил боксера.

Он назвал Усика абсолютным чемпионом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как Зеленский поздравил Усика с победой?

Украинский президент поблагодарил боксера за силу и вдохновение, которое он дает всей стране с каждой своей победой.

Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце,

– написал Зеленский.

А также поздравил с победой всю Украину и всех, кто болел.

Отметим, что Усик блестяще завершил бой: сначала он отправил Дюбуа в нокдаун, а уже через несколько секунд "Динамит" во второй раз оказался на настиле ринга. Рефери остановил поединок – это чистый нокаут и триумф украинского чемпиона.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа до сих пор не признает своего поражения.