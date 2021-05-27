Понимаем ценность человеческой жизни, – Зеленский поздравил эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Более 100 украинских и граждан других стран вернулись на родину. Их эвакуация из Сектора Газа успешно завершилась 27 мая.

Как сообщил Владимир Зеленский, вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и 4 гражданина Болгарии.

Важно Украина успешно эвакуировала своих граждан и иностранцев из Сектора Газа

Президент Украины напомнил, что гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе.

Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что для организации эвакуации украинцев из Сектора Газа МИД Украины и дипломаты провели ряд непростых переговоров. Однако в тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.

Как отметил Владимир Зеленский, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались.

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Кого эвакуировали из Сектора Газа