Понимаем ценность человеческой жизни, – Зеленский поздравил эвакуацию украинцев из Сектора Газа

Более 100 украинских и граждан других стран вернулись на родину. Их эвакуация из Сектора Газа успешно завершилась 27 мая.
Как сообщил Владимир Зеленский, вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и 4 гражданина Болгарии.
Важно Украина успешно эвакуировала своих граждан и иностранцев из Сектора Газа
Президент Украины напомнил, что гуманитарная операция происходила в условиях вооруженного противостояния в регионе.
Украина, которая восьмой год вынуждена защищать свой суверенитет от вооруженной агрессии и восстанавливать разрушенные войной территории, как никто понимает ценность каждой человеческой жизни. Безопасность людей всегда является приоритетом для Украины,
– отметил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что для организации эвакуации украинцев из Сектора Газа МИД Украины и дипломаты провели ряд непростых переговоров. Однако в тесном сотрудничестве и координации государственные институты обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.
Как отметил Владимир Зеленский, украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались.
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Кого эвакуировали из Сектора Газа
- Желание эвакуироваться выразили более 100 украинцев – это женщины с детьми. Преимущественно это жены мужчин-палестинцев, которые в свое время учились в Украине, нашли здесь любовь и получили украинское гражданство.
- Эвакуироваться их заставила непростая ситуация в Секторе Газа и постоянные обстрелы. Как пишут СМИ, некоторые из них во время военной операции потерял свои дома, поэтому, им уже фактически нечего терять.