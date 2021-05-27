Як повідомив Володимир Зеленський, разом з українцями евакуювали 13 громадян Молдови та 4 громадяни Болгарії.
Важливо Україна успішно евакуювала своїх громадян та іноземців з Сектору Гази
Президент України нагадав, що гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні.
Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України,
– наголосив Зеленський.
Український лідер додав, що для організації евакуації українців із Сектора Гази МЗС України та дипломати провели низку непростих переговорів. Однак у тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому.
Як наголосив Володимир Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.
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Кого евакуювали із Сектору Гази
- Бажання евакуюватися висловили понад 100 українців – це жінки з дітьми. Переважно це дружини чоловіків-палестинців, які свого часу вчились в Україні, знайшли тут кохання і набули українського громадянства.
- Евакуюватися їх змусила непроста ситуація у Секторі Гази та постійні обстріли. Як пишуть ЗМІ, дехто з них під час військової операції втратив свої домівки, тож, їм вже фактично немає чого втрачати.