Як повідомив Володимир Зеленський, разом з українцями евакуювали 13 громадян Молдови та 4 громадяни Болгарії.

Важливо Україна успішно евакуювала своїх громадян та іноземців з Сектору Гази

Президент України нагадав, що гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні.

Україна, яка восьмий рік змушена захищати свій суверенітет від збройної агресії та відновлювати зруйновані війною території, як ніхто розуміє цінність кожного людського життя. Безпека людей завжди є пріоритетом для України,

– наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що для організації евакуації українців із Сектора Гази МЗС України та дипломати провели низку непростих переговорів. Однак у тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому.

Як наголосив Володимир Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

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Кого евакуювали із Сектору Гази