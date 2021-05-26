Кулеба наголосив, що Україна та Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але її вдалося успішно завершити.
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Україна евакуювала людей зі Сектору Гази
Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії,
– повідомив міністр.
За його словами, евакуйовані перебувають у безпеці в Каїрі, вже незабаром вони вилетять до Києва.
Очільник МЗС зазначив, що Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з вивезення із Сектора Гази громадян 3 країн. "Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам", – додав Кулеба.
Міністр також висловив вдячність єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю.
Евакуація українців та іноземців з Палестини: що відомо
- Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян з Сектору Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу ще 19 травня.
- Раніше Кулеба повідомив, що евакуацію затримували через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки". Натомість Україна була готова до евакуації своїх громадян і навіть виділила на це гроші з резервного фонду держбюджету.
Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем: основне
- На початку травня у Східному Єрусалимі тривали сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.
- За час ескалації конфлікту у Секторі Гази вбили щонайменше 227 людей, в Ізраїлі загинули 13 людей.
- Ізраїлю та ХАМАС вдалося домовитися про перемир'я. Воно почало діяти 21 травня, з 2:00. Однак перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.