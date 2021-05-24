У документі Раді пропонують категорично засудити обстріли Ізраїлю радикальною ісламською організацією ХАМАС з території Сектору Гази, що призвели до загибелі, поранень та каліцтв людей.

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Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією

У проєкті постанови №5530 також пропонують закликати ХАМАС та інших бойовиків, зокрема палестинського ісламського джихаду, припинити всі провокаційні дії та акти насильства. Мова йде і про ті, які здійснюються з використанням запалювальних пристроїв, що доставляються повітрям.

Вжити заходів з перешкоджання діяльності на території України радикальної ісламської організації ХАМАС та протидії фінансуванню її терористичної діяльності у світі,

– вказано у документі.

Для того, аби реалізувати відповідну постанову, нардепи хочуть доручити очільниці Офісу генпрокурора негайно звернутися до суду із заявою про визнання діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС терористичною та про притягнення її до відповідальності.

Кабінет Міністрів просять у місячний термін розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону про порядок визнання організацій, що діють на території іноземних держав, терористичними та наслідки такого визнання.

Зверніть увагу! Раніше Україна відреагувала на домовленість про перемир'я між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС, висловивши сподівання, що завдяки цьому вдасться досягти миру на Близькому Сході.

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