В документе Раде предлагают категорически осудить обстрелы Израиля радикальной исламской организацией ХАМАС с территории Сектора Газа, которые привели к гибели, ранениям и увечьям людей.

Читайте также Как появился ХАМАС, или почему Сектор Газа не всегда был сектором

Раде предлагают признать ХАМАС террористической организацией

В проекте постановления №5530 также предлагают призвать ХАМАС и других боевиков, в том числе Палестинского исламского джихада, прекратить все провокационные действия и акты насилия. Речь идет и о тех, которые осуществляются с использованием зажигательных устройств, доставляемых по воздуху.

Принять меры по препятствованию деятельности на территории Украины радикальной исламской организации ХАМАС и противодействию финансированию ее террористической деятельности в мире,

– указано в документе.

Для того, чтобы реализовать соответствующее постановление, нардепы хотят поручить главе Офиса генпрокурора немедленно обратиться в суд с заявлением о признании деятельности радикальной исламской организации ХАМАС террористической и о привлечении ее к ответственности.

Кабинет Министров просят в месячный срок разработать и подать в Верховную Раду проект закона о порядке признания организаций, которые действуют на территории иностранных государств, террористическими и последствиях такого признания.

Обратите внимание! Ранее Украина отреагировала на договоренность о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, выразив надежду, что благодаря этому удастся достичь мира на Ближнем Востоке.

Конфликт между Палестиной и Израилем: кратко