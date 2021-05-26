Кулеба подчеркнул, что Украина и Египет приложили огромные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но ее удалось успешно завершить.
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Украина эвакуировала людей из Сектора Газа
Сектор Газа. Успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии,
– сообщил министр.
По его словам, эвакуированные находятся в безопасности в Каире, уже вскоре они вылетят в Киев.
Глава МИД отметил, что Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию по вывозу из Сектора Газа граждан 3 стран. "Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам", – добавил Кулеба.
Министр также выразил благодарность египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество.
Эвакуация украинцев и иностранцев из Палестины: что известно
- Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из Сектора Газа через Египет и организацию соответствующего авиарейса еще 19 мая.
- Ранее Кулеба сообщил, что эвакуацию задерживали из-за нарушения обещаний по созданию "коридора безопасности". Зато Украина была готова к эвакуации своих граждан и даже выделила на это деньги из резервного фонда госбюджета.
Конфликт между Палестиной и Израилем: основное
- В начале мая в Восточном Иерусалиме продолжались столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- За время эскалации конфликта в Секторе Газа убили по меньшей мере 227 человек, в Израиле погибли 13 человек.
- Израилю и ХАМАС удалось договориться о перемирии. Оно начало действовать 21 мая, с 2:00. Однако перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.