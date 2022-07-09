Пожелал победы, – Зеленский поздравил Залужного с днем рождения

Владимир Зеленский поздравил с днем рождения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. "Железному генералу" в этот день исполнилось 49 лет.

Глава государства рассказал, чего пожелал руководителю армии наших героев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Чего пожелал Зеленский главнокомандующему

Глава Украины записал свое обращение из поезда, в котором ехал из командировки на Днепропетровщину. Он не просто поздравил главнокомандующего, но и поблагодарил за службу. Ведь Валерий Залужный делает очень многое для победы и сохранения как можно большего количества жизней наших воинов.

Поздравил сегодня главкома Залужного с днем рождения. Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы. Спасибо за службу!

– сказал президент.

Обращение Зеленского: другие важные тезисы

Отметим, что в этом же обращении Владимир Зеленский рассказал подробности своего визита на Днепропетровщину. В частности, о совещаниях с представителями местных властей и о посещении больницы имени Мечникова, где президент лично поблагодарил особенных героев – всех врачей и медицинских работников.

Зеленский также рассказал подробности о своем обращении к парламенту Словении (напомним, такое обращение впервые было организовано с передовой). И отметил, что остались только три страны в Европе, к которым глава государства еще не обращался.

Кроме этого, президент поздравил с праздником Курбан-байрам мусульман Украины и мира. И выразил убеждение, что придет год, когда приветствие будет звучать непосредственно в Крыму, который пока что временно удерживают под оккупацией россияне.

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