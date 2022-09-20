Зеленский созвонился с Эрдоганом на фоне заявлений оккупантов о "референдумах"
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 20 сентября провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Это произошло на фоне заявлений о псевдореферендумах оккупантов.
По словам Зеленского, обсудили вопросы безопасности. К слову, звонок прошел перед тем, как Эрдоган выступил на сессии Генассамблеи ООН.
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Провел телефонный разговор с Президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности,
– написал Зеленский.
Остальные детали разговора пока не раскрывают. Отметим, что Эрдоган на сессии Генассамблеи ООН призвал страны поддержать мирные инициативы Турции. Он подчеркнул, что нужно дипломатическим путем закончить войну в Украине.
Планы оккупантов относительно "референдумов": что известно
- Коллаборанты на оккупированных территориях требовали срочных псевдореферендумов.
- Гауляйтеры Херсона и Запорожья даже определили дату – 23 – 27 сентября.
- Украинские власти отреагировали на вероятность фейковых голосований. Подтвердили, что таким образом оккупанты отвечают на успешное контрнаступление ВСУ.
- Отмечают, что "референдум" – это фикция, он ничего не изменит. Украинские военные будут продолжать освобождать украинские территории.
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