Зеленский предложил Федорову новую должность: какие обязанности могут на него возложить

Вечером 21 июля стало известно, что Михаилу Федорову, которого на днях отстранили от должности главы Минобороны, предложили другие обязанности. Он, по всей видимости, будет заниматься технологической составляющей развития государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения.

Какую должность предложили Федорову?

Глава государства отметил, что предложил эксминистру обороны "достойную позицию у власти". Он подчеркнул, что это позволило бы объединить технологическую составляющую нашего государства и обеспечить его развитие.

Важно! Михаил Федоров за время выполнения своих обязанностей как в должности министра цифровой трансформации, так и в должности главы Минобороны принес государству и Силам обороны ключевые цифровые и военные инновации: экосистему государственных услуг "Действие", проект "Армия дронов", а также оборонные технологии с искусственным интеллектом. речь идет и о запуске платформ для тестирования, отбора и быстрой поставки инновационных разработок (работ, средств РЭБ) на основе верифицированных результатов поражения врага.

Заметим, что ранее в Офисе президента говорили об "решительных встречах" президента, после которых он принял важные кадровые решения. Да, Александр Сырский больше не будет главнокомандующим ВСУ. Его место займет Михаил Драпатый.

Напомним, что кардинальные изменения в структуре военно-политического руководства начались условно с момента увольнения Михаила Федорова. Он дал брифинг, во время которого рассказал о разногласиях во взглядах на войну с Александром Сырским. Эта информация вызвала общественный резонанс, после чего украинцы вышли на митинги в разных городах.