Владимир Зеленский предложил партнерам обменять имеющиеся у них перехватчики для систем Patriot и IRIS-T на ракеты, которые уже заказал Киев. По его словам, это поможет Украине немедленно восполнить дефицит средств ПВО.

Такое предложение президент озвучил во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 17 ноября.

Что предложил Зеленский союзникам?

Зеленский предложил обмен ракетами-перехватчиками для систем Patriot и IRIS-T. Партнеры предоставят Украине эти ракеты из своих имеющихся запасов. В свою очередь Киев будет передавать союзникам уже заказанные им ракеты для ПВО, как только их изготовят.

По словам президента, это взаимовыгодный обмен. Он позволит Украине получить ракеты-перехватчики, которые ей "нужны здесь и сейчас", а партнерам – пополнить свой арсенал. "Таким образом, это способ решить нашу насущную проблему и одновременно помочь вам получить новые ракеты для собственной обороны", – пояснил политик.

Напомним, запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 в Европе значительно сократились. В то же время новые партии ракет, заказанные Украиной для производства в Германии, ожидаются только в 2027–2028 годах.

Во время выступления Владимир Зеленский также призвал США не задерживать поставки вооружения.

В конце октября президент заявлял, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика. В то время как на самом деле она нуждается как минимум в 350 таких ракетах ежемесячно.

Политик указывал на то, что американцы затягивают с передачей ракет Киеву, за которые уже заплатили европейцы.