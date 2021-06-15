Зеленский предостерег американцев, что война может прийти в их дома уже завтра

Журналисты американского канала CBS побывали на украинском Донбассе. В частности, на линии разграничения контролируемой и оккупированной территории.

Они сопровождали Президента Украины Владимира Зеленского, который поехал на Восток с рабочим визитом. А потом поделились впечатлениями от увиденного.

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Война может прийти в дом каждого американца

Журналисты CBS вместе с президентом Зеленским побывали на Донбассе. В отчете о поездке они напомнили американским читателям:

Что война в Украине идет с 2014 года, а началась она из-за падения пророссийской власти, оккупации Россией Крыма и поддержки ею же боевиков.

И что эта война унесла уже по меньшей мере 13 тысяч жизней, по подсчетам ООН.

При этом представители CBS констатировали, что США поддержали Украину в целом и правительство Зеленского тв частности – и деньгами, и оружием, и учениями. Однако не поддержали по вступлению в НАТО.



Зеленский и иностранные журналисты на линии разграничения / Фото Anadolu

Учитывая всю эту ситуацию, у Зеленского спросили: а, собственно, почему рядовой американец должен переживать из-за проблем Украины – страны, расположенной за тысячи километров? Почему американцев должна беспокоить война на Донбассе?

Потому что завтра это (война – 24 канал) может прийти в их дома,

– ответил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что противостоять российской агрессии должен весь мир – ведь Россия (в лице Владимира Путина) имеет неоимперские взгляды. Она стремится, и это как минимум, контролировать своих соседей.

Напомним, разговор Зеленского с журналистами из США происходил на фоне подготовки саммита Байдена и Путина (запланирован на 16 июня в Швейцарии). Сейчас мир ожидает, кактие у этой встрече будут последствия.

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