Зеленский предполагает, что война в Украине может длиться годами и даже десятилетиями

Украинские военные планируют контрнаступление, во время которого хотят освободить ранее захваченные Россией наши территории. И президент Владимир Зеленский не сомневается в его успеваемости.

В то же время, украинский лидер отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от того, продолжит ли Запад поставлять оружие.

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"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет большое значение. Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", – сказал украинский президент.

Хотя Зеленский не захотел разглашать никаких деталей или графика контрнаступления, в целом считается, что он запланирован на конец весны или начало лета.

Война в Украине может длиться годами

Несмотря на свою надежду на успех, он также предупредил, что война может длиться годами или даже десятилетиями.

Другим странам дешевле поддержать Украину сейчас, чем увеличивать риски Третьей мировой войны,

– подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, украинский лидер подчеркнул, что война его страны против России не может закончиться так же, как Вторая мировая война закончилась для Финляндии.

Финляндия не только уступила территорию России, но и потеряла много жизней.

Он также добавил, что это "оскорбительно и несправедливо", что другие страны не помогли Финляндии в ее усилиях дать отпор России, вероятно, имея в виду Зимнюю войну 1939 – 1940 годов.

Зеленский об отцовстве

Владимир Зеленский отметил, что совмещать управление страной, которая находится в состоянии войны, с отцовством – невозможная задача.

Люди говорят, что я неплохой президент, но я точно не являюсь хорошим отцом на данный момент. Моих детей воспитывает жена и война,

– сказал он.

Однако, несмотря на значительные потери, которые несет Зеленский, его семья и страна, украинский президент не теряет оптимизма.

Ранее Зеленский заметил, что украинская армия нуждается в дальнобойном оружии, авиации и артиллерии. Такая поддержка необходима для предстоящего контрнаступления ВСУ. В помощи безопасности Украины не может быть никаких табу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентами Чехии и Словакии.