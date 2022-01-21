Об этом президент Украины сказал в интервью американскому изданию. По словам Зеленского, сейчас много россиян, которые считают, что Украина была и является частью России.

Важно Будет началом масштабной войны, – Зеленский предположил, что Россия попытается оккупировать Харьков

Именно они, как объяснил Зеленский, говорят о "русских землях Украины". И они хотят, чтобы Украина и весь мир забыли об оккупированном Россией Крыме.

Они его оккупировали и взращивали сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Но Крым никто не забудет,

– подчеркнул Зеленский.

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