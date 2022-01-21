Про це президент України сказав в інтерв'ю американському виданню. За словами Зеленського, зараз є багато росіян, які вважають, що Україна була і є частиною Росії.

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Саме вони, як пояснив Зеленський, говорять про "руські землі України". І вони прагнуть, аби Україна та весь світ забули про окупований Росією Крим.

Вони його окупували і "виховали" сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Але Крим ніхто не забуде,

– підкреслив Зеленський.

Зауважимо, що Україна не збирається віддавати Росії Крим. Ба більше, влада усілякими способами намагається звернути увагу міжнародної спільноти на проблеми окупованого півострова. Підтвердженням цього є створення Кримської платформи.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова. Її створення восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.

У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. Зокрема, приїхали представники всіх країн НАТО.

Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.

Учасники заходу підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.

Як минув перший саміт Кримської платформи: дивіться відео