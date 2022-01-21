Про це президент України сказав в інтерв'ю американському виданню. За словами Зеленського, зараз є багато росіян, які вважають, що Україна була і є частиною Росії.
Важливо Буде початком масштабної війни, – Зеленський припустив, що Росія спробує окупувати Харків
Саме вони, як пояснив Зеленський, говорять про "руські землі України". І вони прагнуть, аби Україна та весь світ забули про окупований Росією Крим.
Вони його окупували і "виховали" сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Але Крим ніхто не забуде,
– підкреслив Зеленський.
Зауважимо, що Україна не збирається віддавати Росії Крим. Ба більше, влада усілякими способами намагається звернути увагу міжнародної спільноти на проблеми окупованого півострова. Підтвердженням цього є створення Кримської платформи.
Що таке Кримська платформа
- Кримська платформа – це дипломатична ініціатива, яка має об'єднати сили навколо деокупації півострова. Її створення восени 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
- У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. Зокрема, приїхали представники всіх країн НАТО.
- Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу.
- Учасники заходу підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.
Як минув перший саміт Кримської платформи: дивіться відео