Зеленский предположил, что Трамп мог бы приехать в Украину и представить мирный план

Президент Зеленский подтвердил готовность спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Президента США Джареда Кушнера приехать в Украину, чтобы объяснить преимущества мирного соглашения. Он предположил, что, вероятно, сам Дональд Трамп должен был бы приехать, чтобы представить этот план.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Что Зеленский говорит о представлении американского плана?

Большинство элементов мирного соглашения уже согласованы между США и Украиной. Владимир Зеленский подтвердил, что Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Украину, чтобы объяснить преимущества соглашения. Он также предположил, что, вероятно, сам Трамп должен был бы приехать, чтобы представить этот план.

Также украинский политик отметил: если такая кампания будет происходить на фоне продолжающихся российских атак, она завершится плохо. Несмотря на все разговоры о гарантиях безопасности и экономических выгодах, "люди будут видеть ракеты".

Украинский и американский лидеры встретятся во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, цель переговоров – использовать весь прогресс, достигнутый командами, чтобы сформировать рамки завершения войны, включая "график".

Какие последние новости о мирном плане США?