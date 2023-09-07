Цифровизация, интеграция в НАТО и доверие: Зеленский озвучил задачи перед Умеровым

Президент Владимир Зеленский 7 сентября представил нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Глава государства объявил задачи, стоящие перед новым главой Минобороны.

Зеленский заявил, что "нужна новая субъектность Министерства обороны". По его словам, министерство должно отвечать за координацию всего сектора обороны.

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Бюрократия и цифровизация

Во время представления Умерова глава государства подчеркнул, что украинский воин – это ключевой приоритет Сил обороны.

Если для блага и прочности воина нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными,

– сказал он.

По словам президента, это касается как бюрократических процедур, "которые забирают время и энергию воинов", так и обеспечения наших бойцов.

Зеленский подчеркнул, что "все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано". Кроме того, по возможности должна быть отменена каждая бюрократическая процедура.

Каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье воинов, должна быть найдена и поставлена в украинские войска. Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не расходный материал. Их время и силы – это ценность государства,

– добавил глава государства.

Новые коалиции и интеграция в НАТО

Президент подчеркнул, что Украине нужен самый высокий уровень международной координации, что означает развитие не только уже созданных форматов международного взаимодействия, но и организация новых региональных тематических коалиций.

Глава государства напомнил, что стратегическая задача Украины – это интеграция в НАТО, членом которого, по словам Зеленского, Украина уже является де-факто.

При этом он сказал, что со своей стороны Украина должна сделать все соответствующие шаги, чтобы быть членом НАТО де-юре.

Четвертой задачей Зеленский очертил то, что каждый положительный пример боевых бригад должен быть масштабирован абсолютно на все подразделения.

То, что удается одним подразделениям и укрепляет Украину, нужно распространять на другие подразделения. Положительные примеры есть,

– отметил президент.

Усиление защиты

Глава государства подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют самый большой в мире опыт успешной защиты.

"Все, что дает защиту, должно работать на ВСУ и безопасность партнеров", – сказал он.

По словам президента, это касается всего – тренировки воинов, медицинского обеспечения бригад, обеспечения боя, коммуникации с родными наших воинов.

Доверие и прозрачность

Зеленский заявил, что должна быть налажена система уважительной и четкой коммуникации с родными воинов, в частности погибших бойцов.

По словам президента, существуют конкретные и мелкие ошибки, которые масштабируются в одну большую проблему.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность прозрачности и доверия. В частности, воины должны доверять тому, как функционирует весь сектор обороны.

Зеленский отметил, что нужно больше доверия к решениям, которые принимаются. Речь идет о доверии к закупкам, снабжению и коммуникации между подразделениями.

"Если глубоко реформировать и делать конкретные шаги, я бы советовал делать это быстро. Иначе срок доверия может уйти", – добавил он.