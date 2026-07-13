Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в беседе с 24 Каналом рассказал о том, что именно Киев может предложить партнерам в рамках антибаллистической программы. Он высказал предположение о том, насколько быстро она может быть реализована. Также Украина и еще 9 европейских стран объявили о начале создания Антибаллистической коалиции.

Украина предпринимает чрезвычайные шаги

Ступак отметил, что Украина может предложить свой опыт, свои наработки, в частности в области перехвата ракет.

Понятно, что пока у нас нет собственной ракетной программы, несмотря на то, что были пробные запуски наших ракет. Поэтому опыт Украины, который она может предложить, – это, пусть и не половина дела, но 25–30 % ее вклада для начала в уставный капитал разработки антибаллистики,

– отметил он.

Бывший сотрудник СБУ обратил внимание на то, что сейчас речь идет об огромных деньгах, о технологиях, об авторских правах, о соблюдении этих лицензионных прав. Речь идет о многих законодательных ограничениях, касающихся перераспределения этих технологий между странами. Ведь каждая из них пытается защитить своих производителей. Однако Украина готова продемонстрировать, что может делиться с любой страной. Но, по его опыту, обычно такие проекты продвигаются очень медленно.

Ступак предположил, насколько быстро Украина может реализовать антибаллистическую программу: смотрите видео

"Поэтому, к сожалению, быстрого решения этой проблемы точно не будет. Однако Украина старается делать со своей стороны все возможное и невозможное. В частности, наносит удары по российским объектам, где производятся баллистические ракеты и комплектующие к ним. За последние полтора–два месяца были нанесены удары как минимум по трем предприятиям на территории России, которые производят микроэлектронику, комплектующие, полупроводники, платы для "Искандеров", "Кинжалов" и подобных ракет", – отметил Иван Ступак.

Он добавил, что быстрой отдачи от таких ударов нет, но рано или поздно она должна быть. В конце концов, Силы обороны Украины продолжат выявлять новые объекты и с помощью как можно большего количества дронов будут уничтожать их так, чтобы их было невозможно восстановить.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что представит во Франции проект собственной антибаллистической системы "Фрея", которая должна стать более дешевым и массовым аналогом Patriot. Президент отметил, что это европейский проект под украинским председательством. Украина, по его словам, могла бы создать такую систему собственными силами, но для этого потребовались бы годы. Однако благодаря международной антибаллистической коалиции создать такую систему можно значительно быстрее.