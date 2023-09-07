Верховная Рада проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова 6 сентября 2023 года. Накануне народные депутаты поддержали отставку Алексея Резникова с этой должности.

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Зеленский представил Умерова Минобороны и Генштабу

Сегодня (7 сентября – 24 Канал) президент Владимир Зеленский посетил наше министерство и официально представил руководству министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и руководителям соответствующих подразделений новоназначенного министра обороны Рустема Умерова,

– отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

На сайте Офиса Президента говорится, что Владимир Зеленский заверил, что теперь у министерства обороны будет новая субъектность, ведь оно отвечает за координацию всего сектора обороны. Его результаты работы должны усиливать способность Украины освобождать свою землю.

Президент отметил необходимость цифровизации процедур, отмены бюрократии. Ведь каждая вещь, которая может уберечь жизнь и здоровье наших воинов, должна быть найдена, поставлена украинскому войску.

Нужна новая философия отношения к украинским воинам: люди – это не затратный материал. Их время и силы – это ценность государства,

– заявил Зеленский.

Он также отметил необходимость членства Украины в НАТО, уважительной, четкой и своевременной коммуникации с родными воинов, в том числе с семьями погибших защитников Украины.

Более того, президент подчеркнул, что одним из приоритетов министра должна стать максимальная прозрачность и максимальное сохранение доверия.

Умеров очертил приоритеты в должности

Новый министр обороны Рустем Умеров заявил, что его приоритеты в должности среди прочего – нулевая толерантность к коррупции и расширение географии союзников Украины. В частности, он назвал пять приоритетов:

Минобороны должен стать главным институтом координации Сил обороны;

деятельность министерства должна быть направлена на то, чтобы усилить наших военных, обеспечить их всем необходимым;

следует расширять географию союзников, формировать новые региональные и тематические альянсы;

нулевая толерантность к коррупции и диджитализация;

развитие украинского производства.

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