Верховна Рада проголосувала за призначення міністром оборони Рустема Умєрова 6 вересня 2023 року. Напередодні народні депутати підтримали відставку Олексія Резнікова з цієї посади.

Дивіться також Має бездоганну репутацію й націлений на деокупацію Криму: що відомо про Рустема Умєрова

Зеленський представив Умєрова Міноборони та Генштабу

Сьогодні (7 вересня – 24 Канал) президент Володимир Зеленський відвідав наше міністерство та офіційно представив керівництву міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та керівникам відповідних підрозділів новопризначеного міністра оборони Рустема Умєрова,

– зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На сайті Офісу Президента мовиться, що Володимир Зеленський запевнив, що тепер міністерство оборони має нову суб'єктність, адже відповідає за координацію всього сектору оборони. Тож його результати роботи мають посилювати здатність України звільняти свою землю.

Президент наголосив на необхідності цифровізації процедур, скасування бюрократії. Адже кожна річ, яка може вберегти життя та здоров'я наших воїнів, має бути знайдена, поставлена українському війську.

Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності членства України в НАТО, шанобливої, чіткої та вчасної комунікації з рідними воїнів, зокрема із сім'ями загиблих захисників України.

Ба більше, президент наголосив, що одним з пріоритетів міністра має стати максимальна прозорість і максимальне збереження довіри.

Умєров окреслив пріоритети на посаді

Новий міністр оборони Рустем Умєров заявив, що його пріоритетами на посаді є серед іншого – нульову толерантність до корупції та розширення географії союзників України. Зокрема, він назвав 5 пріоритетів:

Міноборони має стати головною інституцією координації Сил оборони;

діяльність міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним;

треба розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси;

нульова толерантність до корупції та диджиталізація;

розвиток українського виробництва.

Детальніше про пріоритети Умєрова читайте за посиланням.