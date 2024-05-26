Зеленский предупредил, что Россия готовит еще одно наступление

Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с места трагедии в Харькове. В своей речи президент предупредил, что Россия планирует новые наступательные действия.

Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии, чтобы совместно остановить Россию. Он отметил, что именно Москва является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну.

Смотрите также Уничтожена инфраструктура, десятки раненых и жертвы: все об атаке на Харьковщину 23 мая

Россия расширяет агрессию

Россияне 23 мая ударили по типографии книжного издательства "Виват". Именно отсюда Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам. Президент отметил, что российская авиация приближается к границе нашего государства и запускает эти бомбы просто по городу. Он отметил, что Россия стянула войска на еще одно направление.

Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад – у нашей границы собирается еще одна группировка войск,

– сказал он.

По слова Зеленского, Украина уже имеет опыт обмана Россией на переговорах – которые лишь стали прикрытием для подготовки нового нападения. И именно поэтому нужен Саммит мира, на котором будут присутствовать мировые лидеры, которых Москва не сможет обмануть. Именно поэтому президент приглашает руководителей стран мира на это мероприятие – особенно президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина.

Ситуация в Харькове