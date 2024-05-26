Зеленский предупредил, что Россия готовит еще одно наступление
Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с места трагедии в Харькове. В своей речи президент предупредил, что Россия планирует новые наступательные действия.
Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина присоединиться к Саммиту мира в Швейцарии, чтобы совместно остановить Россию. Он отметил, что именно Москва является единственным источником агрессии и постоянно пытается расширить войну.
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Россия расширяет агрессию
Россияне 23 мая ударили по типографии книжного издательства "Виват". Именно отсюда Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам. Президент отметил, что российская авиация приближается к границе нашего государства и запускает эти бомбы просто по городу. Он отметил, что Россия стянула войска на еще одно направление.
Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления. Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда на северо-запад – у нашей границы собирается еще одна группировка войск,
– сказал он.
По слова Зеленского, Украина уже имеет опыт обмана Россией на переговорах – которые лишь стали прикрытием для подготовки нового нападения. И именно поэтому нужен Саммит мира, на котором будут присутствовать мировые лидеры, которых Москва не сможет обмануть. Именно поэтому президент приглашает руководителей стран мира на это мероприятие – особенно президента США Джо Байдена и президента Китая Си Цзиньпина.
Ситуация в Харькове
- Днем 25 мая российская армия ударила по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Там вспыхнул пожар, который удалось потушить только за 16 часов непрерывной работы. По состоянию на 26 мая известно о 12 погибших, 43 раненых и 16 пропавших без вести. Продолжается идентификация тел.
- В тот же день, однако вечером, оккупанты атаковали центральную часть города. Под ударом оказались офисные помещения, а также получили повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.
- В четверг, 23 мая россияне ударили по гражданскому предприятию, которое занимается печатью. Впоследствии стало известно, что речь идет о типографии "Виват". Атаки унесла жизни 7 человек. Из-за обстрела издательство Vivat временно не будет отправлять книги со склада, отправления восстановят после завершения следственных и спасательных действий.