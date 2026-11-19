Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для украинцев за время полномасштабной войны. В то же время он намекнул на политические изменения в США, которые могут повлиять на позицию Вашингтона в отношении России.

Об этом Зеленский заявил 19 ноября во время визита в Берлин.

Что Зеленский сказал о суровой зиме и Конгрессе США?

Президент подчеркнул, что Украина ежедневно борется за выживание в условиях российской агрессии. По его словам, впереди может быть чрезвычайно сложный зимний период.

Возможно, нас ждет самая тяжелая зима. Мы просто пытаемся выжить каждый день. Хотите говорить о территориях? Поговорите со мной,

– заявил Зеленский.

В то же время глава государства обратил внимание на грядущие изменения в американской политике. Он намекнул, что после зимы ситуация может измениться, в частности из-за нового состава Конгресса США.

Посмотрим, где мы окажемся после этой зимы,

– отметил президент.

Его слова о Конгрессе могут свидетельствовать о надежде на усиление американской поддержки Украины и более жесткую политику в отношении России.

Как Конгресс США может повлиять на мирные переговоры?

Ранее 24 Канал сообщал, что Зеленский считает, что мощный пакет американской поддержки одним из факторов, способных заставить Россию перейти к более реалистичным переговорам. Речь идет, в частности, о санкциях и военной помощи Украине.

Кроме того, 19 ноября 24 Канал писал о влиянии выборов в Конгресс США на позицию Трампа. В частности, американский политический деятель Борис Пинкус высказал мнение, что изменения в Конгрессе могут ограничить возможности президента США идти на уступки Кремлю.