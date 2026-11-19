"Мы выживаем изо дня в день": Зеленский предупредил, что Украину может ожидать самая тяжелая зима
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима может стать самой тяжелой для украинцев за время полномасштабной войны. В то же время он намекнул на политические изменения в США, которые могут повлиять на позицию Вашингтона в отношении России.
Об этом Зеленский заявил 19 ноября во время визита в Берлин.
Что Зеленский сказал о суровой зиме и Конгрессе США?
Президент подчеркнул, что Украина ежедневно борется за выживание в условиях российской агрессии. По его словам, впереди может быть чрезвычайно сложный зимний период.
Возможно, нас ждет самая тяжелая зима. Мы просто пытаемся выжить каждый день. Хотите говорить о территориях? Поговорите со мной,
– заявил Зеленский.
В то же время глава государства обратил внимание на грядущие изменения в американской политике. Он намекнул, что после зимы ситуация может измениться, в частности из-за нового состава Конгресса США.
Посмотрим, где мы окажемся после этой зимы,
– отметил президент.
Его слова о Конгрессе могут свидетельствовать о надежде на усиление американской поддержки Украины и более жесткую политику в отношении России.
Как Конгресс США может повлиять на мирные переговоры?
Ранее 24 Канал сообщал, что Зеленский считает, что мощный пакет американской поддержки одним из факторов, способных заставить Россию перейти к более реалистичным переговорам. Речь идет, в частности, о санкциях и военной помощи Украине.
Кроме того, 19 ноября 24 Канал писал о влиянии выборов в Конгресс США на позицию Трампа. В частности, американский политический деятель Борис Пинкус высказал мнение, что изменения в Конгрессе могут ограничить возможности президента США идти на уступки Кремлю.