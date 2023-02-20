Если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы Третья мировая, – Зеленский

Если бы Китай объединился бы с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. Пекин это понимает.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Welt.

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Зеленский видит Китай союзником Украины

Глава государства отметил, что для Украины важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в войне. Зеленский считает, что сейчас такая поддержка страны-агрессора невозможна.

Президент Украины признался, что хотел видеть Китай союзником Украины.

Однако я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку происходящего. Если бы Китай объединился с Россией, была бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает,

– сказал Зеленский.

Риск Третьей мировой войны