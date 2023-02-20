Если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы Третья мировая, – Зеленский
20 февраля 2023, 19:35Читати новину українською
Источник:Welt
Если бы Китай объединился бы с Россией в войне против Украины, началась бы мировая война. Пекин это понимает.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Welt.
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Зеленский видит Китай союзником Украины
Глава государства отметил, что для Украины важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в войне. Зеленский считает, что сейчас такая поддержка страны-агрессора невозможна.
Президент Украины признался, что хотел видеть Китай союзником Украины.
Однако я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку происходящего. Если бы Китай объединился с Россией, была бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает,
– сказал Зеленский.
Риск Третьей мировой войны
- Госсекретарь США отметил, что публично Китай представляет себя как государство, стремящееся к миру в Украине. В течение прошлых месяцев в Штатах неоднократно замечали, что китайская сторона оказывала нелетальную помощь стране-агрессорке.
- По словам Блинкена, в настоящее время Пекин серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Госсекретарь США подчеркнул, что говорится о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек. Блинкен подчеркнул, что предупредил официальный Пекин, какие последствия будут иметь такое решение со стороны Китая.
- Кстати, в NBC также сообщали о возможной помощь оккупантам от Китая. В частности, страна может придать захватчикам форму или даже бронежилеты.
- Недавно в США выразили опасения, что Пекин может предоставить России летальное оружие. Владимир Зеленский отреагировал на эту информацию. Он подчеркнул, что обратился к китайским лидерам прямо и публично с просьбой не оказывать поддержки россиянам в этой войне.
- Также он отметил, что с начала 1990-х годов в Будапештский меморандум и все договоренности, достигнутые с тех пор, Китай всегда придерживался своих обязательств.
- Владимир Зеленский надеется, что международное сообщество объединится, чтобы поддержать мирный план по 10 пунктам, где США, Китай и крупные государства рассматривают гарантии защиты мировой безопасности.