Зеленский предупредил предателей Украины: держитесь подальше от наших военных

Владимир Зеленский предупредил всех предателей Украины держаться подальше от украинских военных. Потому что счет потерь русской армии превысил 16 тысяч человек.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 25 марта.

Подробно Наши героические ВСУ нанесли врагу мощные удары и заметные потери, – Зеленский

Хочу предупредить всех предателей Украины, которые перешли на сторону врага в Крыму еще годы назад. Вы же перешли, потому что думали, что будете жить лучше, а не потому что хотите повторить трагическую судьбу своих коллег, которые погибли на тех кораблях или еще где-то на земле или на море Украины,

– отметил Владимир Зеленский.

И подчеркнул, чтобы они держались как можно дальше от наших городов и от нашей армии. Ведь потери российских военных на этой войне уже превысил 16 тысяч убитых. Среди них и высшие командиры.

"Об убитых русских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморского флота уже есть", – добавил Зеленский.

Смотреть видеообращение Владимира Зеленского: