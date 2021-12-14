Зеленский и премьер Италии обсудили угрозы безопасности Украины

Владимир Зеленский 14 декабря провел разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Политики обсудили безопасность Украины и мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

О разговоре с главой итальянского правительства и его результатах украинский лидер сообщил в сети. Политики пообщались по телефону.

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Зеленский побеседовал с премьером Италии

Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины,

– написал президент.

По его словам, во время разговора политики обсудили шаги по эскалации ситуации на украинско-российской границе и возможность мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Глава государства поблагодарил Драги за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент о новом пространстве для эскалации

Ранее президент Украины в интервью La Repubblica заявил, что после переговоров лидеров России и США не происходит сокращения военной группировки возле украинских границ.

Зато появилось еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.

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Текст сообщения Владимира Зеленского:

Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями о ситуации относительно безопасности вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности.