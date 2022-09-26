Обсудили новое вооружение врага: Зеленский провел очередную Ставку Главнокомандующего
Источник:сайт Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно прошло сегодня, 26 сентября.
Участники заслушали информацию об оперативной обстановке по фронтам фронта. Также были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.
К теме Зеленский собирал Ставку Главнокомандующего: говорили о подготовке к войне зимой
Зеленский провел очередную Ставку Главнокомандующего
На заседании было проанализировано состояние снабжения войск вооружением и боеприпасами. Зеленский отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым силам, которые активно продвигаются вперед.
Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.
В заседании приняли участие:
- министр обороны Алексей Резников,
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- руководители силовых ведомств и правоохранительных органов,
- руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак,
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Кроме того, в режиме видеосвязи к заседанию присоединились:
- командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,
- командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,
- командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук,
- глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.
О чем говорили на прошедших заседаниях
19 сентября Зеленский также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Была обсуждена подготовка сил обороны к зимнему периоду.
До этого 4 августа на совещании обсуждались вопросы безопасности и обороны. Также на совещании заслушали отчеты по выполнению предыдущих решений Ставки верховного главнокомандующего.
Вас может заинтересовать – Обращение Зеленского за 25 сентября: смотрите видео