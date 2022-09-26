Обсудили новое вооружение врага: Зеленский провел очередную Ставку Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно прошло сегодня, 26 сентября.

Участники заслушали информацию об оперативной обстановке по фронтам фронта. Также были приняты решения по активным действиям сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

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Зеленский провел очередную Ставку Главнокомандующего

На заседании было проанализировано состояние снабжения войск вооружением и боеприпасами. Зеленский отметил важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым силам, которые активно продвигаются вперед.

Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие:

министр обороны Алексей Резников,

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

руководители силовых ведомств и правоохранительных органов,

руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак,

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кроме того, в режиме видеосвязи к заседанию присоединились:

командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский,

командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов,

командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук,

глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

О чем говорили на прошедших заседаниях

19 сентября Зеленский также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Была обсуждена подготовка сил обороны к зимнему периоду.

До этого 4 августа на совещании обсуждались вопросы безопасности и обороны. Также на совещании заслушали отчеты по выполнению предыдущих решений Ставки верховного главнокомандующего.

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