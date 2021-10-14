Зеленский прибыл на Донбасс: президент посетит военных на передовой
Источник:Офис Президента
В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Он планирует посетить наших военнослужащих ВСУ на передовой.
Глава государства 14 октября начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.
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Президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил,
– говорится в сообщении.
Владимир Зеленский посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Кроме этого, глава государства ознакомится с объектами, которые сооружают в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Заметьте Зеленский посмертно наградил двух военных званиями Героя Украины
Ситуация на Донбассе: что известно
- В течение 13 октября оккупанты 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеского обстрела один защитник Украины получил ранение.
- Украинскому воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.