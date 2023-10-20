Зеленский и Залужный прибыли в Херсонскую область: на военном совещании говорили об Авдеевке
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины посетил Херсонскую область, где встретился с пограничниками-разведчиками. Также глава государства провел военное совещание с Залужным по ситуации на основных участках фронта.
Президент Зеленский 20 октября посетил Херсонскую область. Там он провел совещание с пограничниками относительно ситуации в прифронтовых регионах.
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Глава государства поздравил пограничников-разведчиков с профессиональным праздником и вручил государственные награды.
Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут – крепкую службу. Двадцать лет, из которых около 10 лет – это война против оккупанта. Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!
– подчеркнул лидер Украины.
Глава государства наградил пограничников / Фото Офис Президента
Провел совещание с Залужным
Также президент Зеленский вместе с Главнокомандующим Валерием Залужным провел совещание с военными.
В нем приняли участие также начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов.
Зеленский провел Ставку на Херсонщине / Офис Президента
Глава государства заслушал доклад Залужного по поводу общей оперативной ситуации на передовой, обеспечения украинских защитников оружием и боеприпасами.
В ходе Ставки ключевым вопросом обсуждения были оборонные действия на Востоке – возле Авдеевки и на Купянском направлении и наступательные операции на Юге.
Так, президенту доложили о неудачных попытках штурмов Авдиевки со стороны противника, которые привели к огромным потерям россиян в личном составе и технике.