Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Ереване
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Ереване, где будут присутствовать более 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады.
- На саммите будут обсуждать сотрудничество для укрепления демократической устойчивости и энергетической безопасности, а также состоится отдельная сессия по Украине с подтверждением поддержки от стран-партнеров.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая прибыл в столицу Армении. В Ереване состоится саммит Европейского политического сообщества.
На саммите будут присутствовать более 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады. Об этом сообщили в Euronews.
Смотрите также Зеленский прибыл в Ереван: какие встречи запланированы
Кто примет участие в саммите?
На саммите Европейского политического сообщества лидеры будут обсуждать сотрудничество и решения для укрепления демократической устойчивости и усиления энергетической безопасности.
Саммит возглавят Антониу Кошта, президент Европейского совета, и Никол Пашинян, премьер-министр Республики Армения.
На восьмую встречу Европейского политического сообщества было приглашено 48 лидер государств. Также впервые премьер-министр Канады Марк Карни посетит саммит, в качестве гостя.
Приглашенные страны: 27 государств-членов ЕС, Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Канада, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания.
Внимание! На саммите Европейского политического сообщества пройдет отдельная сессия по Украине с участием президента Владимира Зеленского. На встрече будет подтверждена мобилизация и поддержка для Украины от стран-партнеров.
Что еще известно о саммите Европейского политического сообщества?
Крайний саммит состоялся 16 мая 2025 года. Тогда Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании, в Тирану.
На встрече лидеров обсуждалось прекращение войны в Украине и усиление санкций против России.
Также стоит отметить, что саммит не является настолько официальным, как другие. Там значительно больше свободы, поэтому при необходимости узкие встречи лидеров могут перерасти в более масштабные мероприятия.