Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Как будет проходить встреча "Коалиции желающих"?

Владимир Зеленский принимает участие во встрече "Коалиции желающих" вместе с представителями 25 стран-партнеров. Союзники планируют обсудить общую позицию относительно будущих переговоров с Россией, а также механизмы гарантий безопасности для Украины.

Известно также, что сопредседателями саммита являются президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.